İngiltere Başbakanı Starmer, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakan Keir Starmer ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ortadoğu'daki gerilim ele alındı.
Savaşın kimsenin çıkarına olmadığını belirten Starmer, tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısı yaptı.
Ortadoğu'da artan geriliminden derin endişe duyduğunu belirten İngiltere başbakanı, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun İran'ın istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermesi halinde ilerleyebileceğini söyledi.
Starmer İran'a "İsrail'e saldırmaktan kaçınma" çağrısı yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Ortadoğu
- İran
- Dünya
- İngiltere