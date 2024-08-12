İngiltere Başbakanı Starmer, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakan Keir Starmer, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Starmer Ortadoğu'daki durumdan "Derin endişe" duyduklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Starmer, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Başbakan Keir Starmer ve  Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede 'daki gerilim ele alındı. 

Savaşın kimsenin çıkarına olmadığını belirten Starmer, tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Ortadoğu'da artan geriliminden derin endişe duyduğunu belirten İngiltere başbakanı, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun İran'ın istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermesi halinde ilerleyebileceğini söyledi.

Starmer İran'a "İsrail'e saldırmaktan kaçınma" çağrısı yaptı.

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