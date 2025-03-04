İngiltere Başbakanı Starmer: Putin'e yalakalık yapmamalıyız

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile Ukrayna arasında tartışmalara yol açan nadir madenler anlaşmasının Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermek için tek başına yeterli olmadığını söyledi.



Starmer, Londra'da düzenlenen Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı "Ukrayna" konulu zirve konusunda İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası üyelerini bilgilendirdi.



Starmer zirvede alınan kararlarla ilgili, "İngiltere, Fransa ve müttefiklerimiz, savaşı durduracak bir plan için Ukrayna'yla yakın çalışma konusunda anlaştı. Bu, daha sonra ABD'yle de doğrudan görüşülecek." dedi. Zirvede aldıkları 4 kararı hatırlatan Starmer, bu kapsamda oluşturulacak koalisyonun Ukrayna'da barışı korumayı amaçlayacağını yineledi.



Starmer, ABD ziyaretinde Donald Trump'ın NATO'ya desteğinin sürdüğünü belirterek, "Ülkelerimiz, Ukrayna'da kalıcı barışı sağlayacak güvenlik düzenlemeleri konusunda birlikte çalışacak." açıklamasında bulundu.



Rusya'nın geçmişteki anlaşmaları ihlal ettiğini hatırlatan Starmer, "Artık güçle ilerlemeliyiz. Bu da acilen bir koalisyon gerektiriyor." diye konuştu.



Starmer, Avam Kamarası üyelerinin sorularını da yanıtladı.



İNGİLTERE UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ?



İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, koalisyon kapsamında Ukrayna'da İngiliz askerleri ve uçaklarının konuşlandırılması planına değindi. Rusya'yla fiziki temas ve çatışma riskini hatırlatan Burgon, "Bu konuşlandırma mecliste oylanacak mı?" diye sordu.



Starmer, asıl riskin barışı korumak için savaşılmazsa alınacağını savunarak, "Bu konuşlandırmayı parlamento tabii ki tartışacak ve oylayacaktır ancak şu an bu noktanın yakınında bile değiliz." dedi.



Bağımsız milletvekili ve Starmer'dan önceki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise "İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya hangi şartlarda konuşlandırılmasını öngörüyorsunuz? Hangi şartlarda savaşan bir tarafa karşı mücadeleye katılmayı öngörüyorsunuz? Böyle bir kararın parlamentoya getirilmesini garanti ediyor musunuz?" diye sordu.



Starmer, "Elbette bu parlamentonun güvenlik garantileriyle ilgili detayları ve tartışmaları öğrenmek, bu konularda görüşlerini ifade etmek hakkıdır. Bunu gerçekleştireceğim." yanıtını verdi.



"PUTİN'E YALAKALIK YAPMAMALIYIZ"



Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Reform UK Partisi Lideri Nigel Farage, Starmer'ı İngiltere-ABD ilişkileri hakkında olumlu ifadeler kullandığı için tebrik etti.



Nadir madenler anlaşmasına işaret eden Farage, "ABD 100 milyar sterlin gibi bir para verecek, binlerce Amerikalı Ukrayna'da olacaktı. Bu kendi başına bir güvenlik garantisi değil mi? İngiliz birlikleri göndermemiz ne anlama geliyor? Gönderirsek ne kadar göndereceğiz?" diye sordu.



Starmer, "Maden anlaşması tek başına yeterli değil." derken, saldırganın Rusya olduğunu, Ukrayna'nın ise kendisini savunduğunu söyledi. Başbakan Starmer'ın, "Hepimiz onu desteklemeliyiz, Putin'e yalakalık yapmamalıyız." sözlerine, diğer milletvekilleri de destek verdi.



"GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLEMEK TAMAMEN YANLIŞ"



Dünyanın Rusya-Ukrayna Savaşı ve Zelenski'ye gözünü çevirdiği bir dönemde uluslararası yardımların kesildiğini söyleyen Liberal Demokrat milletvekili Munira Wilson, "Başbakan, özellikle İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleme kararı ardından bize Ortadoğu'yu unutmadığını söyleyebilir mi? Hükümet bu kararı değiştirmek için hangi adımları atacak?" diye sordu.



Starmer, "Gazze'ye yardım girişini engellemek tamamen yanlış bir harekettir ve bu parlamentoda desteklenmemesi gerekir." derken, aksine Gazze'ye yardımların artması ve hızlanması gerektiğini belirtti.



Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry ise hükümetin yardım bütçesini düşürse de Gazze, Ukrayna ve Sudan'a yardımların sürdüreceği açıklamalarına işaret ederek, "Bu bütçe Gazze'ye yetecek mi?" diye sordu.



Dünya Bankası Başkanıyla bu konuyu ele aldıklarına işaret eden Starmer, başka ülkelerin de yardımları artırmanın farklı yollarını aradığını sözlerine ekledi.

