İngiltere Başbakanı Starmer, Ruanda Planı'nı iptal etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bir basın toplantısı sırasında yasa dışı göçmenleri Ruanda'ya göndermeye yönelik sınır dışı planının iptal edildiğini doğruladı. Starmer açıklamasında, "Ruanda Planı başlamadan önce ölmüş ve gömülmüştü" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Ruanda Planı'nı iptal etti

'nin yeni seçilen Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada yasadışı yollarla İngiltere'ye gelen göçmenlerin 'ya gönderilmesini öngören sınır dışı planını iptal etti.

Starmer, sınır dışı etme politikasını sürdürmeyeceğini ve herhangi bir uçuş başlamadan önce planı sona erdireceğini doğruladı.

Yeni başbakan bir basın toplantısında, "Ruanda planı başlamadan önce ölmüş ve gömülmüştü. Plan hiçbir zaman caydırıcı olmadı. Caydırıcı olmayan hilelerle devam etmeye hazır değilim" dedi.

Starmer daha önce Muhafazakar Parti'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını iptal edeceğine söz vermişti.

Göç meselesinin seçimlerde önemli bir konu olması nedeniyle, Manş Denizi üzerinden gelen on binlerce göçmenin durdurulması da Starmer'in karşılaştığı önemli konulardan biri olacak.

RUANDA PLANI NEDİR?

Düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye gelmesini engellemek ve ülkedeki göçmenleri sınır dışı etmek isteyen İngiltere, Ruanda Planı'nı hazırlamıştı.

Plana göre kendi ülkesine sınır dışı edilemeyen kişiler "güvenli ülke" kabul edilen Ruanda'ya sınır dışı edilecekti.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilere sığınma talebinde bulunma hakkı tanınmayacağı açıklanmıştı. Ruanda da İngiltere'den gönderilen düzensiz göçmenleri sınır dışı edemeyecekti.

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