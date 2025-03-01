İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenski ile görüştü: Ukrayna'nın yanındayız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.



İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.



Görüşmenin ardından Zelenski, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı. İngiltere Başbakanı, Ukrayna liderine aracına kadar eşlik etti.



"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"



Starmer, Ukraynalı liderle yapacağı baş başa görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada, 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde Zelenski'e destek vermek için toplanan halkı işaret ederek, "Dışarıdaki seslerden de duyduğunuz üzere İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz ve ne kadar sürerse sürsün sizin ve Ukrayna'nın yanındayız." demişti.



İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin Ukrayna'nın yanında olmak konusunda mutlak bir kararlılığı olduğunu belirterek, Ukrayna'da kalıcı barışın önemine vurgu yapmıştı.



Zelenski ise açıklamasında Downing Sokağı girişinde kendisine destek gösteren vatandaşlara ve İngiltere'ye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana gösterdikleri destekten ötürü teşekkür etmişti.



Londra ziyareti kapsamında Kral 3. Charles'la da görüşeceğini belirten Zelenski, "Desteğinize güveniyoruz." ifadesini kullanmıştı.



ZELENSKİ, KRAL CHARLES İLE DE GÖRÜŞECEK

Volodimir Zelenski, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacak.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.



Zelenski'nin İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşmesi de öngörülüyor. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.



BEYAZ SARAY'DA TRUMP'LA TARTIŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.



Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.



Tartışma üzerine nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.



Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.



Zelenski, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.