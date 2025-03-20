İngiltere Başbakanı Starmer'dan nükleer denizaltına ziyaret

Avrupalı ülkelerin Ukrayna’ya verdikleri destek büyüyerek devam ederken, ülkeler Rusya’ya ile ABD arasındaki yakınlaşmanın ardından savunma kapasitelerini artırmaya öncelik veriyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün gerçekleştirilecek "gönüllüler koalisyonu" öncesinde nükleer caydırıcılık devriyesinden dönen Vanguard Sınıfı denizaltını ziyaret etti.

Başbakan Starmer, denizaltını gezdikten sonra, mürettebata ülke güvenliğine olan katkıları ve NATO ile olan iş birlikleri için teşekkür etti.

Starmer denizaltı ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’nın İngiltere’nin nükleer cephaneliğine saygı gösterdiğini belirterek, "Çünkü kendi bağımsız caydırıcılığımıza sahibiz ve NATO'ya bağlıyız" ifadelerini kullandı. Starmer ayrıca, mürettebatın aileleri ile de bir araya geldi.