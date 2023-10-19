İngiltere Başbakanı Sunak destek için İsrail'de

İngiltere Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başbakan, ülkedeki ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere İsrail'e gitti.
Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır. Masum insanların hayatını kaybetmesini önlemek için her türlü çaba sarf edilmelidir” ifadeleri yer aldı.
"KÖTÜLÜĞE KARŞI SİZİNLE BİRLİKTE DURUYORUM"
Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Kederli bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman” dedi.
BİDEN'IN İSRAİL ZİYARETİ
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da dün İsrail'e gitti. Havalimanında İsrail Başbakanı Netanyahu'yla kucaklaşan Biden, Tel Aviv yönetimine sonsuz desteklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrasında "ABD olarak İsrail'in yanındayız." dedi. Biden sözlerine şöyle devam etti:
"İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz. İsrail Yahudiler için tekrar güvenli bir yer hale gelmedi. Bu hafta İsrail için Kongre'de eşi görülmemiş bir destek paketi açıklayacağım. Diğer ülkeler İsrail'e saldırmayı düşünmemeli."
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- İsrail
- Haber
- Filistin
- Gazze