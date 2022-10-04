İngiltere Başbakanı Truss: Ben büyük bir siyonistim

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birmingham kentinde düzenlenen "İsrail'in Muhafazakar Dostları" etkinliğinde konuştu. "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim" diyen Truss kalabalıktan büyük alkış aldı. ABD gibi İngiltere büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak istediklerini söyleyen Truss, "İsrail'İn tek başkenti Kudüs'tür" açıklamalarıyla da dikkat çekti.

HAMAS'TAN TRUSS'A TEPKİ



Hamas, "İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kınadı. Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İngiltere Başbakanı Truss'ın bu sözleriyle "siyonist işgalle aynı safta olduğunu gösterdiğini" söyledi.



Ebu Zuhri, "Bu açıklamalar, yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre önce yayınlanan Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren başlayan Filistin mücadelesi karşısında İngiltere'nin işlediği suçları sürdürmesi anlamına geliyor." dedi.



Hamas yöneticisi Ebu Zuhri ayrıca masum çocukları öldürmek için kılıf uyduran bu kişilerin, insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi.

