İngiltere, bazı vize başvurularına kısıtlama getirme hazırlığında

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın “geldikleri ülkelere dayanarak vize süresinden uzun süre İngiltere'de kalma olasılığı yüksek göçmenlere” yönelik bir vize kısıtlaması getireceği bildirildi. Söz konusu başvuru kısıtlamasının çalışma ve eğitim vizelerini kapsayacağı ifade edildi.



İngiltere’nin The Times gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı, söz konusu adımı “vize süresi bittikten sonra da ülkede kalma ve sığınma talep etme” olasılığı yüksek olan kişilere karşı atacak. Kısıtlama ile karşı karşıya kalacaklar arasında ise Pakistan, Nijerya ve Sri Lanka gibi ülkelerin vatandaşlarının olması bekleniyor.



“VİZE SIĞINMA İÇİN ARKA KAPI OLARAK KULLANILIYOR”



Gazetenin haberine göre, İşçi Partisi hükümetinin “sistemin kötüye kullanılmasına karşı” hayata geçirmek istediği plan kapsamında, “sığınma talebinde bulunacak ve İngiltere’ye yapılan sığınma talebi listesinde üst sıralarda yer alan ülkelerden gelen kişilerin profiline uyan” kişilerin vize başvuruları reddedilecek. Buna göre, İngiliz yetkililer vize başvurularında sunulan banka hesap dökümlerini başvuruyu yapan kişilerin “muhtaç durumda oldukları ve oteller gibi vergilerle finanse edilen kalacak yerlere ihtiyaçları oldukları” iddialarını reddetmek için kullanacak.



“Bu önlemlerin çalışma ve eğitim vizelerinin Britanya’nın sığınma sistemine açılan bir arka kapı gibi kullanılmasını engelleme çabalarının bir parçası olduğu anlaşılıyor” denilen haberde, bunun aynı zamanda hükümetin gelecek hafta açıklaması beklenen “Göç Politika Belgesi’nin bir parçası olacağı ifade edildi. Söz konusu belgede, geçen sene 728 bin olarak açıklanan net göçü azaltma planlarının detaylarına yer verilmesi bekleniyor.



Öte yandan, hukuki kaynaklar, söz konusu hamlenin ayrımcı olacağına ve mahkemelere yapılan başvuruları beraberinde getireceğine işaret etti.



İŞ BULAMAYAN ÜLKEDEN GÖNDERİLECEK



İngiltere hükümetinin getirmesi beklenen diğer kısıtlamaların arasında yabancı öğrencilerin mezun seviyesinde bir işlerinin olmaması halinde İngiltere’den ayrılmaya zorlanması da bulunuyor.



İngiltere’de sığınma hakkı verilen kişilerin kalıcı olarak ülkede kalma fırsatı bulunurken, çalışma ve eğitim vizeleri sadece geçici oluyor. Habere göre, sığınma talepleri reddedilen kişiler yeni sığınma taleplerinde bulunarak bazen süresiz olarak ülkede kalabiliyor.



The Times’ın paylaştığı bilgilere göre, geçen sene İngiltere’ye 40 bin sığınma talebinde bulunulmuştu. Ülkeye çalışma ya da eğitim vizesiyle yasal olarak gelmiş olan yaklaşık 10 bin kişi de geçen yıl masrafı vergilerle karşılanan otel gibi yerlerde konaklamıştı.



“EYLEME GEÇMEKTE TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ”



İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, “Çalışma ve eğitim vizesiyle gelip sığınma talebinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının (bunu) kötüye kullanmasıyla başa çıkabilmek için bu kişileri daha erken ve hızlı bir şekilde tespit etmek için profilleri üzerine istihbarat oluşturuyoruz. Vize sistemini sürekli gözetim altında tutuyoruz; göç kurallarının altını oyabilecek yönelimler tespit ettiğimiz yerde eyleme geçmekte tereddüt etmeyeceğiz” dedi.