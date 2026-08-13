İngiltere belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı reddetti

İngiliz hükümeti, İsrail merkezli bir şirketin İskoçya'da düzenlenen seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin kamuya açık belgeleri paylaşmayı reddetti. İngiltere Bakanlar Kurulu Ofisi (Cabinet Office), Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) kapsamında yapılan başvuruyu ulusal güvenlik ve uluslararası ilişkilerin korunması gerekçeleriyle geri çevirdi.

Fransa'nın yabancı dijital müdahalelerle mücadele ajansı Viginum, geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada, "BlackCore" adlı az bilinen İsrailli bir şirketin sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla İskoçya, Fransa, ABD (New York), Angola ve Togo'daki seçim süreçlerine müdahale ettiğini iddia etmişti.

Söz konusu raporlarda, şirketin İskoçya Birinci Bakanı John Swinney'yi hedef alan olumsuz içerikler yaydığı öne sürülmüştü.

The National gazetesinin Bilgi Edinme Özgürlüğü yasası çerçevesinde yaptığı talebi yanıtlayan İngiltere Bakanlar Kurulu Ofisi, belgelerin açıklanmasının "diğer ülkelerle olan ilişkilere zarar verebileceği, uluslararası ortakların güvenini sarsabileceği ve ulusal güvenliği olumsuz etkileyebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, kamu yararının belgelerin gizli tutulması yönünde olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, benzer bir başvuru üzerine İskoçya Hükümeti bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan belgeler, Birinci Bakan Swinney ve diğer yetkililerin hakkındaki iddialardan medya haberleri aracılığıyla haberdar olduğunu ortaya koydu.

İskoç Yeşiller Partisi Eş Başkanı Gillian Mackay, iddiaların İskoç demokrasisine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, yetkililerden sürecin şeffaflıkla yürütülmesini ve demokratik süreçlerin korunduğuna dair güvence verilmesini talep etti. İddiaların odağındaki BlackCore şirketi ise haberlerin ardından internetteki varlığını sonlandırdı ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.