İngiltere bir Epstein istifası daha. Kabine Sekreteri görevinden ayrıldı

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’ın, cinsel istismar şebekesi kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri bulunan Peter Mandelson’ı 2024’te ABD Büyükelçisi olarak atamasına ilişkin siyasi kriz büyüyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein belgelerinde Mandelson ile bağlantılarına yönelik gelişmelerin ardından istifa eden Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney’den sonra bir üst düzey yetkili daha görevinden ayrıldı. Kamu hizmeti yönetiminden sorumlu Kabine Sekreteri Chris Wormald, Starmer ile görevinden ayrılması konusunda mutabık kaldığını açıklayarak, "Son 35 yıldır devlet memuru olarak hizmet etmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Kabine Sekreteri olarak kamu hizmetine liderlik etmek de ayrı bir onurdu." dedi.



Başbakan Starmer, Wormald’a teşekkürlerini ileterek, "35 yılı aşkın süredir devam eden uzun ve seçkin kamu hizmeti kariyeri ile geçtiğimiz yıl boyunca bana verdiği destek için çok minnettarım. Bugün Kabine Sekreterliği görevinden ayrılması konusunda kendisiyle anlaştım. Gelecek için kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Kabine Sekreteri’nin görevleri, koltuğa kısa süre içinde yeni bir atama yapılana kadar Kabine Ofisi Daimi Sekreteri Catherine Little, İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Dame Antonia Romeo ve Hazine Bakanlığı Daimi Sekreteri James Bowler paylaşılacak.



Wormald, İngiltere’deki en kıdemli devlet memuru pozisyonu olarak nitelendirilen göreve Aralık 2024 tarihinde gelmişti.

STARMER'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İSTİFA ETMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde Starmer'ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney, Mandelson’ın İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmasında aldığı rol nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. McSweeney, Epstein ile olan ilişkisi o dönemde kamuoyunca biliniyor olmasına rağmen, Mandelson’ın söz konusu göreve getirilmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. McSweeney, atama sürecindeki güvenlik incelemesini kendisinin yürütmediğini ancak başbakana bu atamayı önermenin "tüm sorumluluğunu" üstlenmek istediğini söylemişti.

MANDELSON'IN EPSTEİN İLE YAZIŞMALARI ÇIKMIŞTI



İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Mandelson'ın Epstein belgeleri ile yeni ifşa olan yazışmalarında devlete ait çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Lord Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Lord Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı.