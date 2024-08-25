İngiltere bir ilke imza atıyor: Büyü ve sihir bölümü Eylül'de açılıyor!

Exeter Üniversitesi, Eylül ayında sihir ve büyü üzerine odaklanan bir yüksek lisans programı sunmaya hazırlanıyor. Batı Edebiyatı'ndan Orta Çağ Kadın Tasvirleri'ne kadar geniş bir yelpazede dersler içeren program, Birleşik Krallık'ta bu alandaki ilk diploma verecek bölüm olacak.

İngiltere bir ilke imza atıyor: Büyü ve sihir bölümü Eylül'de açılıyor!

'nin Exeter kentinde yer alan Exeter Üniversitesi bir ilke imza atıyor. Birleşik Krallık'ta 1922'de kurulan Exeter Üniversitesi, 2024 yılında sihirbazlık bölümü adı altında yüksek lisans programı başlatacağını açıkladı.

Ayrıca sihirbazlık alanında diploma verecek ilk üniversite olacağı kaydedildi.

Programda sunulacak dersler arasında Batı Edebiyatı ve Sanatında Ejderhalar, Orta Çağ'da Kadın Tasviri ve Halüsinojen Maddeler Felsefesi bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki büyücülük ve sihrin tarihini ve toplum ve bilim üzerindeki etkisini incelemek için bir fırsat sunulacağı kaydedildi.

Bir yıllık program Eylül 2024'te başlıyor.

ADA ÜLKESİNDEKİ İLK BÖLÜM

Tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, drama ve din alanlarında uzman akademisyenler büyünün Batı ve Doğu'daki rolünü gösterecek.

, bu programın Birleşik Krallık'ta sihir tarihi çalışmalarını bu kadar geniş bir yelpazedeki diğer konularla birleştiren ilk bölüm olacağını belirtti.

BÜYÜNÜN YERİ

Prof. Selove, "Son zamanlarda akademi içinde ve dışında büyü ve okültizme yönelik artan ilgi, toplumumuzun en acil sorularının merkezinde yer almaktadır. Kurs, Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde verilecek. Bu bölüm İnsanların Batı'nın rasyonalizm ve bilimin, dünyanın geri kalanının ise büyü ve batıl inançların yeri olduğu varsayımını yeniden gözden geçirmelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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