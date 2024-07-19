İngiltere, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na fon sağlamaya devam edecek

İngiltere'nin yeni İşçi Partisi hükümeti Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'ya fon sağlamaya devam edeceğini duyurdu.



İngiltere, İsrail'in, ajansın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim'deki İSrail'e yönelik saldırısına karıştığı yönündeki suçlamalarının ardından UNRWA'ya fon sağlamayı durduran birkaç ülkeden biriydi.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bugün parlamentoya bir açıklama yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Lammy, ajansın “en yüksek tarafsızlık standartlarını karşıladığından emin olmak” için adımlar attığından şüphe duymadığını söyledi.



İngiliz bakan, “UNRWA fonlarının askıya alınmasını iptal ettiğimizi ve İngiltere'nin ajansa 21 milyon (pound) fon sağlayacağını meclise teyit edebilirim” diye konuştu.

BM Filistinli mülteciler ajansının Gazze'ye insani yardım sağlanmasında “kesinlikle merkezi” bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

UNRWA'ya ait Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait okulların yüzde 70'i İsrail saldırılarında vuruldu.

Gazze'deki her 10 UNRWA okulundan 7'sinin İsrail saldırılarının hedefi olduğu belirten ajans, saldırılarda bu okullara sığınan 539 yerinden edilmiş kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, bu okullardan yüzde 95'inin yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yaptığı süreçte vurulduğuna işaret edildi.