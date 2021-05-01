İngiltere Dış İstihbarat Teşkilatı Ajan Q arıyor

Aynı zamanda İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi olan İngiltere Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (MI6) Başkanı Richard Moore, Twitter hesabından “Yeni bir ‘Q’ arıyoruz. MI6’in gelecekteki operasyonel teknolojisini geliştirmesine yardım edip ülkenize hizmet etmek istiyorsanız, lütfen buna bir bakın!” açıklamasını yaptı, MI6’in iş ilanını paylaştı.

Spectre (2015) filminde ajan Q'yu Ben Whishaw canlandırdı

İCATLARIYLA BİLİNİYOR



Q, Bond filmlerinde ajan 007 için tasarladığı patlayıcılı kol saati, kimin gizli silah taşıdığını gösteren X-ray gözlük ve el bombasına dönüşen kalem gibi özgün icatlarıyla biliniyor.

Daniel Craig, Ben Whishaw ve Rory Kinnear, Spectre setinde

FİLMDEKİNİN AKSİNE KADIN



Bununla birlikte 2017’de dönemin MI6 Başkanı Sör Alex Younger, “Ajan Q’nun teşkilatta görevli gerçek bir benzerinin bulunduğunu” itiraf ederken, kendisinin filmlerdeki gibi erkek değil, kadın olduğunu açıklamıştı.

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