İngiltere Donanması’ndan Rusya’ya karşı yapay zeka hamlesi

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, özellikle Kuzey Avrupa’da yer alan ülkeler Rusya’nın olası askeri eylemlerine karşı çeşitli önlemler almayı sürdürüyor. Birleşik Krallık Donanması’nın da Kuzey Kutup Bölgesi’nde (Arktik) Rusya’nın “düşmanca” faaliyetlerini tespit etmek için yapay zeka kullanacağı ifade edildi.



The Independent gazetesinin haberine göre, Kuzey Kutup Bölgesi, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu ülkeden oluşan Birleşik Krallık ve daha geniş anlamda Avrupa'nın güvenliği açısından kilit öneme sahip bir bölge olarak değerlendiriliyor. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy’nin de bölge ülkelerinden İzlanda’ya yapacağı ziyarette yeni bir ortak projeyi duyurması bekleniyor. Buna göre, iki ülke “devlet aktörlerinin faaliyetlerini izlemek için” gelişmiş yapay zeka teknolojisinden yararlanacak.



LAMMY’DEN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VURGUSU



Dışişleri Bakanı Lammy, konuya ilişkin değerlendirmesinde kuzeydeki Norveç ve İzlanda gibi “müttefiklerle” birlikte çalışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu, bu sayede “bu sularda devriye gezme ve bu suları koruma kabiliyetinin artırılabileceğini” belirtti.



Öte yandan, iklim krizi de ülkeler için yeni bir zorluk teşkil ediyor. Buna göre, artan sıcaklıklarla birlikte eriyen buzullar sebebiyle daha önce erişilemez durumda olan rotalar açılıyor. Kuzey Kutup Bölgesi’ne yakın alanlar, Rusya’nın nükleer güçle çalışan buz kırıcıları tarafından kullanılıyor. Bu araçlar, Rusya’nın tankerleri için de yolları açmış oluyor.



Bakan Lammy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kutup Bölgesi’nde yüzen bir onarım iskelesi oluşturma planının İngiltere tarafından durdurulduğunu da açıklaması bekleniyor.



Birleşik Krallık ve İzlanda'nın yeni ortak stratejisi kapsamında, Birleşik Krallık Entegre Güvenlik Fonu'ndan alınan 554 bin sterlinlik fon, yapay zekanın izleme çalışmalarını nasıl iyileştirebileceğini mercek altına alması için Alan Turing Enstitüsü'ne aktarılacak.