İngiltere duyurdu: Husiler'in batırdığı gemideki mürettebat kayboldu

Londra'nın Sana Büyükelçisi Abda Sharif, X sosyal medya hesabından Husiler tarafından batırılan Tutor isimli gemiye ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Sharif, "MV Tutor isimli gemideki mürettebatın kaybolmasından üzüntü duyuyoruz. Husilerin pervasız saldırıları bir kez daha trajik sonuçlara yol açtı, çevreyi ve Yemen halkının onurlu bir yaşam sürme yollarını tehdit etti" ifadesini kullandı.



İngiliz donanması 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tutor isimli kargo gemisinin 12 Haziran'da Husilerin insansız hava aracı tarafından hedef alınmasının ardından Kızıldeniz'de battığını duyurmuştu.



Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Haziran'da sosyal medya hesabından, Tutor adlı geminin, Kızıldeniz'de hedef alındığı ana ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

