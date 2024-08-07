İngiltere, elektronik cihaz atıklarından altın üretecek

Birleşmiş Milletler'in Küresel E-atık İzleme'sine göre, dünya çapında e-atık üretimi her yıl 2,6 milyon ton artıyor. 2022'de rekor seviyede 62 milyon ton e-atık üretildi ve bu 2010'dan bu yana yüzde 82'lik bir artış anlamına geliyor.



Bin yıldan uzun süredir İngiltere'nin bozuk paralarını üreten Royal Mint, elektronik atıklardan altın üreteceğini duyurdu.



Hükümete ait şirket, Galler'de açılacak yeni bir fabrikada baskılı devre kartlarındaki altını çıkarmayı planlıyor. Mart 2022'den beri inşası devam eden fabrika, İngiltere'de bulunan telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar gibi elektronik cihazların devre kartlarından yılda 4 bin tona kadar altın çıkarmak üzere tasarlandı.



Sürecin ilk aşamasında devre kartları ısıyla ayrıştırılarak altın içeren kısımlar ayrı bir tesise gönderilecek.



Çamaşır makinesi gibi dönen bir varildeki devre parçaları özel bir asit karışımında yıkanacak. Ardından bu sıvının filtrelenmesiyle geriye toz halinde saf altın kalacak.



Bu sayede altının 4 dakikada çıkarıldığı ve çok daha az enerji gerektiği öne sürülüyor.



Şirket, yılda yaklaşık 4 bin ton elektronik atığı işlemden geçirmeyi hedefliyor. Yeni teknoloji, yüksek kalitede ve yüzde 99,99 saflıkta altın çıkarmanın daha sürdürülebilir bir yolunu sunuyor.

