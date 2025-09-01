İngiltere "en sıcak yaz" rekoruna koşuyor

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office'in öncü verilerine göre, İngiltere'de 1 Haziran-25 Ağustos arasındaki ortalama sıcaklık 16,13 dereceyle uzun dönemli meteorolojik ortalamanın 1,54 derece üzerinde gerçekleşti.

Bu sıcaklık ortalamasıyla 2025 yazının, ülkede kayıtlardaki 'en sıcak yaz' olacağı tahmin ediliyor.



Met Office Bilim İnsanı Emily Carlisle, 2025 yazının ‘neredeyse kesin olarak kayıtlara geçen en sıcak yaz’ olacağını belirterek, "Şu anda ortalama sıcaklık 16,13 derece seviyesinde. Mevcut rekor ise 2018'de kaydedilen 15,76. Dolayısıyla, mevcut rekorun aşılması bekleniyor” dedi.



Uzmanlar, gelecekte İngiltere’de daha sıcak ve kuru yazların yaşanabileceğini belirtti.