İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e sert uyarı: "Somut önlemler alınacak"

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İsrail hükümetine askeri operasyonu derhal durdurması ve insani yardımların bölgeye girişine izin vermesi çağrısı yapılırken, aksi takdirde “somut ek adımlar atılacağı” uyarısında bulunuldu.

"TAMAMEN YETERSİZ"

Üç ülkenin liderleri, İsrail’in dün açıkladığı sınırlı miktarda yardım girişine izin verme kararını “tamamen yetersiz” olarak niteleyerek, ülkenin Gazze’deki sivil halka yardım etmemesinin “kabul edilemez” olduğunu ve “Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali” riski taşıdığını belirtti.



Açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği yaparak, yardımların insani ilkeler çerçevesinde yeniden düzenli şekilde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.



Üç ülke ayrıca, Gazze'deki sivillerin “kalıcı olarak zorla yerinden edilmesi” olasılığını reddettiklerini açıkladı. İsrailli hükümet yetkililerinin, Gazze'nin yıkımı karşısında sivillerin yerlerinden edileceğine dair ifadeleri de “iğrenç söylemler” olarak nitelendirildi.

"EK ADIMLAR ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Liderler ayrıca Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesine karşı olduklarını vurguladı. Bu durumun bir Filistin devletinin yaşayabilirliğini tehlikeye atacağı belirtilerek, yerleşimlerin durdurulmaması halinde hedefli yaptırımlar da dahil olmak üzere ek adımlar atmaktan çekinmeyeceklerini ifade ettiler.



Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada, ABD, Katar ve Mısır’ın Gazze’de ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ateşkes ve rehine takasına yönelik bir anlaşmanın, "iki devletli çözüme giden yolun açılması” açısından en iyi yol olduğu ifade edildi. Bu hedeflerin, Suudi Arabistan ve Fransa’nın eş başkanlığında 18 Haziran’da New York’ta düzenlenen konferansın amaçlarıyla örtüştüğü vurgulandı.



Açıklamada, "Filistin Yönetimi, bölgesel ortaklar, İsrail ve ABD ile Gazze’nin geleceğine dair bir uzlaşıyı sonuçlandırmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz. Haziran ayındaki yaklaşan konferans, bu konuda uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.