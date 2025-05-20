İngiltere'den İsrail'e Gazze tavrı:  Abluka nedeniyle ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail’le ticaret görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı David Lammy, Parlamento'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına işaret ederek, "Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı." diye konuştu.



"DAHA İLERİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini söyleyen Lammy, şöyle devam etti:



"İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız."



İNGİLTERE, FRANSA VE KANADA UYARMIŞTI

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İsrail hükümetine askeri operasyonu derhal durdurması ve insani yardımların bölgeye girişine izin vermesi çağrısı yapılırken, aksi takdirde “somut ek adımlar atılacağı” uyarısında bulunulmuştu.



"TAMAMEN YETERSİZ"



Üç ülkenin liderleri, İsrail’in dün açıkladığı sınırlı miktarda yardım girişine izin verme kararını “tamamen yetersiz” olarak niteleyerek, ülkenin Gazze’deki sivil halka yardım etmemesinin “kabul edilemez” olduğunu ve “Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali” riski taşıdığını belirtti.



Açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği yaparak, yardımların insani ilkeler çerçevesinde yeniden düzenli şekilde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.



Üç ülke ayrıca, Gazze'deki sivillerin “kalıcı olarak zorla yerinden edilmesi” olasılığını reddettiklerini açıkladı. İsrailli hükümet yetkililerinin, Gazze'nin yıkımı karşısında sivillerin yerlerinden edileceğine dair ifadeleri de “iğrenç söylemler” olarak nitelendirildi.

NETANYAHU "İŞGALE DEVAM" DEDİ



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen yoğun eleştirilere rağmen Gazze Şeridi’nin tamamının İsrail kontrolüne alınacağını açıkladı.



Yayınladığı video mesajda Netanyahu, “Çatışmalar şiddetli ancak ilerleme kaydediyoruz” dedi ve Hamas’ın elinde tuttuğu 58 rehinenin serbest bırakılması ve örgütün tamamen yok edilmesinin bu zaferin temel unsurları olduğunu söyledi.



Netanyahu’nun açıklamaları, artan uluslararası baskılar sonucu Mart ayında uygulamaya konulan yardım ablukasının kısmen kaldırılmasının hemen ardından geldi.