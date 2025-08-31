İngiltere, Gazze'deki kadın ve kız çocukları için harekete geçti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kadın ve kız çocuklarına yönelik 3 milyon sterlin tutarında destek sağlayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Bu yardımlar, yalnızca İsrail'in hayati önem taşıyan insani yardımlara erişimi önemli ölçüde artırmaya izin vermesi halinde binlerce kişiye ulaşabilir." ifadeleri kullanıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin insani krizin yaşandığı Gazze'deki yeni anneler için ebe ve acil tıbbi malzeme ulaştırma sözü hatırlatıldı.



"Bu yardımlar, yalnızca İsrail'in hayati önem taşıyan insani yardımlara erişimi önemli ölçüde artırmaya izin vermesi halinde binlerce kişiye ulaşabilir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, destek kararının Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan Gazze'de kıtlık uyarı ardından alındığına işaret edildi.

"İSRAİL FELAKETE YOL AÇTI"



Açıklamada, "İngiltere, İsrail hükümetinin Gazze için gerekli yardımları reddetmesinin insan yapımı bir felakete yol açtığını yineliyor, bu durumu iyileştirmek için gerekli adımları atmaya çağırıyor." ifadeleri yer aldı.



Gazze'de günde yaklaşık 130 kadının doğum yaptığı kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin kadın ve kızlara yönelik 3 milyon sterlinlik (yaklaşık 166 milyon lira) desteğinin BM Nüfus Fonu (UNFPA) aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.



İngiltere'nin bölgedeki kadınlara yönelik yardımları arasında hijyen kitleri, üreme sağlığı ürünleri, mobil sağlık hizmetleri ile cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmetler de yer alacak.



KADIN DOĞUM HİZMETLERİ ÇÖKTÜ



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda olmayı sürdürüyor. Gazze'deki kıtlığın yükünü kadın ve kızlar çekiyor." ifadelerini kullandı.



İngiltere'nin durumu iyileştirmek için her şeyi yaptığını savunan Lammy, "Şu konuda netiz, İsrail, etkili olacak yardımların girişine ve güvenli şekilde ihtiyaç sahibi sivillere ulaştırılmasına izin vermeli." değerlendirmesinde bulundu.



Lammy, Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğünü vurgulayarak "Devam eden saldırılar nedeniyle çoğu hastane ve sağlık merkezi hizmet veremez durumda. Hamile kadınlar, sağlıklı bir doğum yapamama endişesi taşıyor. Bu nedenle, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik insani yardımlarımız kapsamında bu destek paketini açıklıyoruz." ifadelerine yer verdi.

