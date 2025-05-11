İngiltere gizli servisine ilk kadın başkan: “Pekin Barbara” favori aday

İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6’in mevcut direktörü Richard Moore’un görevi sonbaharda sona erecek. Aynı zamanda ülkenin Ankara Büyükelçiliği’ni de yapmış olan Moore’un yerine bir kadının göreve geleceği kesinlik kazandı. Bu, aynı zamanda ülke tarihinde de bir ilk olacak.



The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin eski Çin büyükelçilerinden olan ve daha önce hiç “ajanlık” deneyimi bulunmayan Dame Barbara Woodward, Gizli İstihbarat Servisi (SIS) olarak da bilinen MI6’in başına geçmesi beklenen üç kadından biri ve bu göreve gelmesi en muhtemel aday.



WOODWARD NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?



MI6’in başına geçecek ismi belirlemek için yapılan görüşmeler geçen hafta sona erdi. Görüşmelerin sonunda ikisi MI6 görevlileri olmak üzere üç nihai adayda karar kılındı. Bu isimlerin hepsi de kadın adaylar oldu.



Bu yeni görev için ismi öne çıkan isimlerden Woodward’ın “Çin’e fazla sempati duyduğu” iddiası ve istihbarat konusunda deneyiminin olmaması ise tartışma yarattı.

İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi olan Woodward, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda en üst kademede görev yapan kadın durumunda. Kendisini eleştirenler ise Woodward'ın “2015-2020 yılları arasında başkent Pekin’de büyükelçilik görevini üstlendiği sırada Çin rejimine eleştiri getirmekte isteksiz olduğunu” söylüyor.



ÇİN, WOODWARD BÜYÜKELÇİYKEN 5 VEKİLE YAPTIRIM KARARI ALDI



Woodward’ın İngiltere hükümet merkezi olarak bilinen Whitehall’da “Pekin Barbara” olarak da bilindiğine dikkat çekilen habere göre, kendisinin yeni MI6 direktörü olmasını destekleyenler, Woodward’ın Dışişleri Bakanlığı’ndaki en üst düzey kadın olduğuna ve Pekin’deki deneyiminin ona eşsiz bir bakış açısı kattığına dikkat çekiyor.



Diplomat, daha önce Pekin yönetiminin Sincan’daki Uygurlara yönelik baskı ve zulmüne yönelik yaklaşımı dolayısıyla dışişleri bakanlarıyla karşı karşıya gelmişti. 63 yaşındaki Woodward, Çin hükümeti Uygur Türklerine yönelik muamelelerini eleştirdiği için beş milletvekiline yaptırım kararı aldığında da görevdeydi. Yaptırımla karşı karşıya kalan isimlerden biri, Woodward’ın kendisine “yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını” söylemişti.



DİĞER ADAYLAR KİMLER?



Woodward, Pekin’den ayrıldıktan sonra Çin’in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesine verdiği röportajda, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan’ın bağımsızlığının bir seçenek olmadığını da ifade etmişti.



Öte yandan, MI6’in başkanlığı için son ikiye kalan iki kadının isimleri halihazırda istihbarat çalışanı oldukları için kamuoyu ile paylaşılmadı. Bu iki kadından biri, göreve getirilmesi halinde ismi de açıklanacak.



Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Moore’un yerine aday olmak için kurum içinde öne çıkan bir isim olmadığı için Woodward’dan aday olmasının istendiğini anlattı.

İstihbarat deneyimi olmayan Woodward, lisans eğitimini tarih alanında, yüksek lisans eğitimini ise uluslararası ilişkiler alanında tamamlamıştı. Çin’de İngilizce eğitimi veren Woodward, 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamıştı.

Yurtdışında istihbarat toplamaktan sorumlu olan gizli servisin, 1909 yılından bu yana 17 erkek direktörü oldu. İngiltere iç istihbaratından sorumlu MI5’ın ise Dame Stella Rimington ve Eliza Manningham-Buller olmak üzere iki kadın başkanı olmuştu.

