İngiltere, Güney Afrika muhalefet liderine vize vermedi

Gazze'deki soykırım nedeniyle dönem dönem İsrail'e yönelik bazı yaptırımlar uygulasa da askeri yardımını durdurmayan İngiltere, uluslararası alanda ilginç bir adım attı.

İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'nın (EFF) lideri Julius Malema'nın vize başvurusunu "Hamas'a destek verdiği" gerekçesiyle reddetti.

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre İngiltere İçişleri Bakanlığı, Hamas'ın yanı sıra "beyaz Güney Afrikalılara yönelik ırkçı söylemleri" nedeniyle Malema'nın "kamu yararına aykırı kişi" olduğunu iddia etti.

TRUMP "SOYKIRIM" DEMİŞTİ

EFF'den yapılan açıklamada, vize başvurusunun reddedilmesi kararının korkakça bir tutum olduğu belirtilerek "İngiltere ve tüm müttefikleri vizelerini kendilerine saklayabilir, biz de Afrika'daki varlığımızı sürdüreceğiz ve dünya mazlumlarına, özellikle de Filistin halkına destek olma taahhüdümüzü sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika'nın ikinci büyük muhalefet partisi EFF'in lideri Malema'nın beyazlara yönelik ifadeleri, daha önce ABD Başkanı Trump'ın "Güney Afrika'da beyaz çiftçilere soykırım" iddialarına temel olmuştu.