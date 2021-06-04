İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü: Hindistan delta mutasyonu hastaneye yatış riskini yükseltiyor

İngiltere son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 18 ölüm ve 5 bin 274 vakası bildirdi. 26 Mart'tan bu yana ülkedeki en yüksek yeni vaka sayısı kaydedildi.

Halk sağlığı uzmanlara durumun ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve B.1.617.2 olarak da bilinen Hindistan delta mutasyonundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Delta varyantının vakalarının geçen hafta yüzde 79 artmasının ardından İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki en baskın mutasyonlu corona virüs ilan edilmişti.

VAKA SAYISI BİR HAFTADA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI



İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü(PHE), corona virüsün Hindistan delta varyantının İngiltere alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış riskinde artışa yol açabileceğini söyledi. PHE tarafından yapılan açıklamada delta mutasyonu nedeniyle, ülkedeki vakaların geçen haftadan bu yana 5 bin 472 artarak 12 bin 431'e yükseldiği belirtildi.



Kuruluş haftalık vaka raporunda, "Erken kanıtlar, alfa varyantına kıyasla, delta varyantıyla enfekte olanların hastaneye yatış riskinin arttığını gösteriyor, ancak bu bulguya daha fazla veriye ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.



"MUTASYONLARA KARŞI HALK TEMKİNLİ OLMAYA DEVAM ETMELİ"

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Dr. Jenny Harries ise bilim insanları yeni varyant hakkında daha fazla bilgi edindikçe İngiliz halkının temkinli olmaya devam etmesinin zorunlu olduğunu söyledi.



Hariies, "Bu varyant şimdi İngiltere’de hakim durumdayken, özellikle bulaşma ve sağlık etkileri hakkında daha fazla şey öğrenirken dikkatli olmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Varyantlarla mücadele etmenin yolu, daha önce kullandığımız Covid-19 bulaşma riskini azaltmak için aynı önlemleri kullanmaktır. Yani evden çalışmak ve her zaman sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek Uygunsanız ve henüz yapmadıysanız, lütfen aşı olun. Emin olun aşı olmanız hayat kurtaracak” dedi.



Bununla birlikte, Bolton kenti İngiltere'deki delta varyantının merkez üssü olmaya devam ediyor ve vakalar geçen hafta 795 artarak 2 bin 49'a yükseldi. Ancak PHE, "Bolton'daki bulaşma oranının düşmeye başladığına ve bölge sakinleri ve yerel yönetim ekipleri tarafından alınan önlemlerin yayılmayı azaltmada başarılı olduğuna dair cesaret verici işaretler var" ifadelerini kullandı.



ÇOCUK VE GENÇLER ARASINDAKİ VAKALARDA KESKİN YÜKSELİŞ

Yine Perşembe günü yayınlanan ve 30 Mayıs haftasını kapsayan en son PHE sürveyans verileri, ülke genelinde enfeksiyon oranlarının arttığını ve vakaların 10 ile 19 yaşları arasında gençlerde yükseldiğini gösterdi. Bu yaş grubunda, oranlar 100 bin kişi başına 72,3'e yükseldi. Geçen hafta ise bu rakam 100 bin kişi başına 55,2'ydi. Aynı zamanda okullarda salgınlar da son haftalarda arttı. İskoçya'da, birinci bakan yardımcısı John Swinney ise şu anda Covid nedeniyle hastanede çok sayıda çocuk olduğunu söyledi:



"Son 12 ay içinde geriye dönerseniz, nispeten az sayıda çocuğun Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını görürsünüz. Ancak şimdi 50 yaş üstü grupla birlikte çocuklarda hastaneye yatış yoğunluğunun arttığını görüyoruz” dedi.

NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I TAMAMEN AŞILANDI



Diğer taraftan, İngiltere'de 2 Haziran itibariyle nüfusun yüzde 39,6’sı tam doz, yüzde 59,7’si ise en az bir doz aşı oldu. Başbakan Boris Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısının ikinci dozunu Perşembe akşamı Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nde aldı.Bakanlar, hükümetin tüm yetişkinlere ilk dozu Temmuz ayı sonuna kadar sunma hedefine ulaşma yolunda ilerlediklerini açıkladı.

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