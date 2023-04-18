İngiltere hastanelerinde cinsel saldırı raporu: 6 bin 500'den fazla olay yaşandı

Kadın Hakları Ağı'nın (WRN) yayınladığı bir rapora göre, kameralar ve güvenlik görevlilerinin yaygınlığına rağmen, 2019'dan bu yana İngiltere ve Galler'deki hastanelerde bazıları 13 yaşın altındaki çocuklara olmak üzere 6 bin 500'den fazla tecavüz ve cinsel saldırı işlendi.

Örgüt, 43 polis gücüne yönelik Bilgi Edinme Özgürlüğü taleplerine atıfta bulunarak, Ocak 2019 ile Ekim 2022 arasında Birleşik Krallık'ta polis güçleri tarafından hastanelerde en az 2 bin 88 tecavüz ve 4 bin 451 cinsel saldırının kaydedildiğini söyledi.