İngiltere: Husilerin saldırısına uğrayan gemi ağır hasar aldı

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion isimli petrol yüklü geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını duyurdu.

İngiltere: Husilerin saldırısına uğrayan gemi ağır hasar aldı

Sharif, Husilerin yeni saldırısının Yemen kıyılarını ve balıkçıları tehdit ettiğini ve bir çevre felaketinin habercisi olduğunu belirterek, şans eseri 150 bin ton petrol taşıyan MV Sounion gemisinin mürettebatının kurtarıldığını, ancak geminin ağır hasar gördüğünü ifade etti. Sharif, geminin mahsur kaldığını belirterek Husilere bu "pervasız ve hukuka aykırı" saldırıları durdurması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği askeri misyonu “ASPECTS”in dün X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bir Yunan nakliye şirketine ait olan ve Liberya bayrağı taşıyan "MV Sounion" gemisi, Kızıldeniz'in Yemen açıklarında seyrederken çok sayıda füze saldırısına uğramış ve bu durum, motorunun arızalanmasına yol açmıştı.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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