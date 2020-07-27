İngiltere iki ülkeyi yakın takipte

Dünya genelinde corona virüs salgını devam ederken İngiltere, Almanya ve Fransa'daki durumu yakından takip ediyor.



İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Helen Whatley, "İki ülkedeki durumu yakından takip ediyoruz ve sürekli gözden geçiriyoruz" açıklaması yaptı.



Vakaların yükselmeye devam etmesi durumunda harekete geçeceklerini belirten Whately, İngiltere'de carona virüsün yayılmasına karşı risk alamayacaklarını ifade etti.



İSPANYA'YI GÜVENLİ ÜLKE LİSTESİNDEN ÇIKARDI

İngiltere, ikinci dalga uyarılarılarının arttığı İspanya’dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklamıştı. Bu ülkeyi seyahat edilebilecek 'güvenli ülkeler' listesinden de çıkarmıştı.



VİDEO: VİRÜSE KARŞI OYUNCAK AYILI ÖNLEM