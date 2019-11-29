İngiltere Irak'ta göstericilere aşırı güç kullanılmasını kınadı

Raab yaptığı yazılı açıklamayla göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasını kınarken, İran konsolosluklarına yönelik saldırılardan derin kaygı duyduğunu ifade etti.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Irak güvenlik güçlerinin göstericilere karşı aşırı güç kullanmasını kınayarak, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta güvenlik güçlerinin, göstericilere karşı Nasiriye kentinde ateş açması dahil aşırı güç kullanmasını kınıyorum" ifadesini kullandı.

Göstericilerin barışçıl protesto hakkına saygı gösterilmesini isteyen Raab, şiddetin sorumlularından da hesap sorulması gerektiğini belirtti.

İRAN KONSOLOSLUKLARINA SALDIRILAR

Raab, Necef ve Kerbela'da İran konsolosluklarına yönelik saldırılardan da derin kaygı duyduğunu kaydederek, "Diplomatik tesisler şiddetin hedefi olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Irak'taki huzursuzluğa barışçıl, siyasi bir çözüm bulunması çağrısını yinelediğini belirten Raab, bunun göstericilerin meşru taleplerini karşılayan anlamlı reformlar içermesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Raab, Irak hükümetine seçim yasasında "güvenilir" bir reform için Birleşmiş Milletler ile iş birliği yapması çağrısında da bulundu.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

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