İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın Stena Impero adlı İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoymasıyla ilgili Avam Kamarasını bilgilendirdi.



İran'ın adımını "devlet korsanlığı" olarak nitelendiren Hunt, "Bu önemli bölgede mürettebat ve kargoların güvenli bir şekilde geçişine destek vermek için Avrupa liderliğinde bir deniz koruma misyonunu bir araya getirmeye çalışacağız." dedi.



Son 48 saat içinde konuya ilişkin birkaç ülke ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Hunt, ayrıca ABD'nin bu bölgeye ilişkin teklifi konusunda da hafta sonuna doğru değerlendirme yapacaklarını söyledi.



Hunt, bu adımının ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı politikasının" bir parçası olmadığını savundu.



Tahran'ı uyaran Hunt, "İran'ın bu tehlikeli yolda devam etmesi durumunda, kıyı şeritleri boyunca uzanan sularda daha büyük bir Batı askeri varlığı gibi bir bedeli kabul etmeleri gerekecek." ifadesini kullandı.



Hunt, seyrüsefer serbestisinin İngiltere ve müttefiklerinin her zaman savunacağı bir prensip olduğunu da kaydetti.



TANKER KRİZİ

İran'ın cuma günü Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.



İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.



CEBELİTARIK'IN ALIKOYDUĞU İRAN TANKERİ

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.



İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.



İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.



İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

