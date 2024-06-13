İngiltere İşçi Partisi: Filistin Devletini tanımaya hazırız

Seçim bildirgesini açıklayan İngiltere İşçi Partisi, Filistin Devletini tanımaya kararlı olduklarını belirtti. Bildirgede, "Filistin Devleti, Filistin halkının devredilemez bir hakkıdır" denildi.

İngiltere İşçi Partisi: Filistin Devletini tanımaya hazırız

'de partiler erken seçime hazırlanıyor.

Başbakan Rishi Sunak 22 Mayıs'taki açıklamasında, seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.

İngiltere İşçi Partisi ise bugün seçim bildirgesini açıkladı.

İşçi Partisi, bildirgede, iktidara gelmesi durumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği dışında kalacağını ancak AB ile ilişkilerini yeniden kuracağını duyurdu.

İngiltere'nin Ukrayna'ya mali, askeri ve diplomatik deseğinin devam edeceğini belirten parti, Çin ile ilişkilerin yönetimine ise uzun vadeli ve stratejik bir yaklaşım getireceğini bildirdi.

Bildirgede, 'deki durum da ele alındı.

İşçi Partisi, Filistin Devletinin, Filistin halkının devredilemez bir hakkı olduğunu ifade ederek, "Yenilenen barış sürecine katkı olarak Filistin Devletini tanımaya kararlıyız" dedi.

Bildirgede ayrıca "Filistin Devleti hiçbir komşunun lütfu değildir" ifadesi yer aldı.

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