İngiltere İşçi Partisi liderinden hükümetin terörle mücadele politikasına eleştiri

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin askeri müdahalelerinin terör sorununu çözmek yerine bunu daha da şiddetlendirdiğini söyledi.



Corbyn, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu York kentinde yaptığı açıklamada, terörle mücadelede yanlış politika izlendiğini savundu.



İngiliz liderlerin ülke güvenliği hakkında yanlış kararlar aldığını, terörle mücadelenin sadece dış politikaya indirgenemeyeceğini belirten Corbyn, "16 yıl önce Irak'ın işgaline karşı uyardım. Bunun, savaşları, çatışmaları terörizmi ve gelecek nesillerin sefaletini artıracak bir çatışma, nefret, sefalet ve çaresizlik döngüsüne yol açacağını söyledim. Öyle de oldu ve biz hala bugün bunun (Irak'ın işgali) sonuçları ile yaşıyoruz." dedi.



"Teröre karşı savaşın açıkça başarısız olduğunu" vurgulayan Corbyn, "İngiltere'nin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da tekrarlanan askeri müdahaleleri sorunları çözmek yerine daha da şiddetlendi." diye konuştu.



LONDRA SALDIRISI



Corbyn'in açıklamaları Usman Khan adlı bir terör hükümlüsünün cuma günü Londra'da gerçekleştirdiği bıçaklı saldırının ardından geldi.



28 yaşındaki Usman Khan, cuma günü saat 14.00 sıralarında 5 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kurbanlardan ikisi, daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.



Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırının Khan'ın da davet edildiği mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin konferans sırasında başladığı ve daha sonra konferans salonunun hemen yanındaki Londra Köprüsü'nde devam ettiğini açıklamıştı.



Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da duyururken Khan'ın 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsasına yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken tahliye edildiği belirlenmişti.

