İngiltere, İskoçya bağımsızlık referandumuna kapıyı kapattı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham BBC, ITV ve STV kanallarına açıklamalar yaparak son dönemde kamuoyunu meşgul eden erken seçim ve İskoçya'nın bağımsızlığı konularına değindi.

BBC ve ITV'nin bölge editörlerine verdiği röportajda Burnham, erken genel seçim yapma niyeti olmadığını söyledi.

Geçen ay İngiltere'nin 10 yıl içindeki 7'nci başbakanı olan Burnham seçimin 2029'da yapılacağını belirterek, "Tüm bu spekülasyonları kesin bir dille reddediyorum. Yakında bir seçim olmayacak. Başbakan olarak yapacaklarıma odaklandım." diye konuştu.

"GELECEK BELİRLENMİŞTİ"

Burnham İskoçya televizyonu STV'ye de açıklamada ise bağımsızlık için tekrar bir referandum yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Bu tartışmalara geri dönmenin zamanı değil. Hayat pahalılığı ülkenin her köşesindekiler gibi çoğu İskoç'u da etkiliyor." yanıtı verdi.

Burnham, İskoçya halkının kendi kaderini tayin etmek için oy kullanma hakkına sahip olup olmadığı sorusuna cevaben, "Bu hakka sahipler. Ancak gelecek, bir nesil boyunca geçerli olacak şekilde belirlenmişti." diyerek 2014'teki referandumdan çıkan hayır oyuna işaret etti.

İskoçya'da bağımsızlık referandumu konusunda net bir mutabakat bulunmadığını savunan İngiltere başbakanı, büyük bölünmeye odaklanmaktansa hayat pahalılığının çözümüne odaklanmak gerektiğini yineledi. Bölünmeyi desteklemediğini vurgulayan Burnham, "Yeni bir referandum için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. İskoçya'daki kamuoyunun bunu desteklediği kanaatinde değilim." dedi.

İSKOÇYA, GALLER, KUZEY İRLANDA...

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkeden üçü olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri 13 Eylül'de bir araya gelerek ayrılmayı tartışmıştı. İskoçya ve Galler bağımsızlık için, Kuzey İrlanda ise İrlanda'yla birleşmek için Birleşik Krallık'ta gerekli anayasal düzenlemelerin yapılması konusunda İngiltere'ye baskı yapma konusunda uzlaşmıştı.