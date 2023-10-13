İngiltere, İsrail'e destek için Kraliyet Donanması'nı gönderecek

ABD’nin ardından İngiltere’de İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gemi gönderecek. İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması’na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi.
Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla bugün devriye görevine başlayacağı açıklandı. Gemilerin ise insani yardım çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye konuşlanacağı belirtildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İsrail’e verilecek askeri desteğin "gerilimin daha fazla tırmanmayı önleyeceğini" belirterek, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas’ın saldırısının ardından binlerce masum kurbana insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecektir" dedi.
ABD’YE AİT UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE KONUŞLANDI
ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi önceki gün İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e konuşlanmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise yaptığı açıklamada, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz’e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e sevk edileceğini ifade etmişti.
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