İngiltere, İsrail'e destek için Kraliyet Donanması'nı gönderecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İsrail’e verilecek askeri desteğin "gerilimin daha fazla tırmanmayı önleyeceğini" belirterek, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas’ın saldırısının ardından binlerce masum kurbana insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecektir" dedi.



ABD’YE AİT UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE KONUŞLANDI

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi önceki gün İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e konuşlanmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise yaptığı açıklamada, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz’e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e sevk edileceğini ifade etmişti.