İngiltere İsrail'i Gazze'deki "korkunç acı" için uyaracak

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'i Gazze'deki açlık nedeniyle uyaracaklarını açıkladı.

Cameron, yardım eksikliği nedeniyle insanların açlıktan öldüğü Gazze'deki "korkunç acı" karşısında İngiltere'nin sabrının tükenmekte olduğu konusunda İsrail'i uyaracaklarını söyledi.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşecek olan Cameron, dün gece parlamentoya yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgalci güç olarak Gazze'ye yönelik yardımları ele alış biçiminin uluslararası hukuka uygunluğu konusunda soru işaretleri yarattığını" söyledi.

Cameron, Lordlar Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Gazze'de korkunç acıların yaşandığı bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Cameron, "Birkaç hafta önce bunun kıtlığa dönüşme tehlikesinden ve hastalığın hastalığa dönüşme tehlikesinden bahsetmiştim; ve şu anda o noktadayız. İnsanlar açlıktan ölüyor; insanlar başka türlü önlenebilir hastalıklardan ölüyor" ifadelerini kullandı.

