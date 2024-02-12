İngiltere, İsrail'in Refah saldırılarından endişe duyuyor

"İSRAİL'İN DURUP DÜŞÜNMESİNİ İSTİYORUZ"



Dışişleri Bakanı Cameron da Refah'ta yaşananlar konusunda "çok endişeli" olduklarını vurgulayarak, "Birçoğunun oraya gelmeden önce 5-6 kez yer değiştirdiğini ve bu insanlar arasında nasıl savaşabileceğinizi görmenin gerçekten imkansız olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Cameron, bu kişilerin gidecek yerlerinin olmadığının altını çizerek, "Güneye, Mısır'a gidemezler. Kuzeye ve evlerine dönemiyorlar çünkü birçoğu yıkılmış durumda" diye konuştu.



Bu nedenle bölgedeki durumdan büyük endişe duyduklarını yineleyen Cameron, "İsrail'in daha ileri bir adım atmadan önce durup ciddi şekilde düşünmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Cameron, sözlerini, "Her şeyden önce çatışmalara derhal ara verilmesini ve sürdürülebilir ateşkese yol açmasını istiyoruz. İngiliz vatandaşları dahil rehineleri kurtarmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu, şu anda yaptığım gibi, arayı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir." diye sürdürdü.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.



Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.



Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.



Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin