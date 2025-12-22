İngiltere, İsrail'in yeni işgal planını kınadı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan kapsamında, Batı Şeria'nın tamamına dağılan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yerleşim yerleri yeniden kurulacak.

BM verilerine göre, 2017 ile 2022 yılları arasında Batı Şeria'da yılda ortalama 12 bin 815 konut inşa edildi. BM raporları, yerleşim genişlemesinin kurumun veri izlemeye başladığı 2017 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belgeliyor. Halihazırda, 1967'de işgal ve ilhak edilen Doğu Kudüs hariç olmak üzere, Batı Şeria'da yaklaşık üç milyon Filistinli ile birlikte 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.