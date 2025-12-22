İngiltere, İsrail'in yeni işgal planını kınadı
22.12.2025 06:30
AA
İngiltere, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim yeri kurma planını onaylamasını kınadı.
İsrail'in Batı Şeria'daki işgali genişletme kararına İngiltere hükümetinden tepki geldi.
İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı. Bakan Falconer, "İngiltere, İsrail hükümetinin onayladığı Filistin'de 19 yeni yerleşim yerinin kurulması planını kınamaktadır. Bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.
"BARIŞ UMUTLARINI TEHLİKEYE ATIYOR"
Hamish Falconer bu durumun, 20 maddelik Gazze planını ve yalnız iki devletli çözümün sağlayabileceği uzun vadeli barış ve güvenlik umutlarını tehlikeye attığını ifade etti.
İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.
Kabinenin onay verdiği plan kapsamında, Batı Şeria'nın tamamına dağılan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yerleşim yerleri yeniden kurulacak.
BM verilerine göre, 2017 ile 2022 yılları arasında Batı Şeria'da yılda ortalama 12 bin 815 konut inşa edildi. BM raporları, yerleşim genişlemesinin kurumun veri izlemeye başladığı 2017 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belgeliyor. Halihazırda, 1967'de işgal ve ilhak edilen Doğu Kudüs hariç olmak üzere, Batı Şeria'da yaklaşık üç milyon Filistinli ile birlikte 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.