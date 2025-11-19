İngiltere istihbaratında Çin casusu alarmı

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, Çinli ajanların bilgi toplama ve etki faaliyetlerine yönelik girişimleri konusunda uyarıda bulundu. Reuters’ın gördüğü bir e-postaya göre MI5, parlamentoda yeni bir casusluk tehdidine dikkat çekerek “espiyonaj uyarısı” yayımladı.



Uyarı, Eylül ayında Çin adına milletvekilleri hakkında casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan iki İngiliz hakkındaki davanın, hükümetin yeterli delil sunamaması nedeniyle düşmesinin ardından geldi.

SOSYAL AĞLAR, İŞE ALIM ŞİRKETLERİ VE DANIŞMANLAR



İngiliz hükümeti yayınladığı uyarıda Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın “topluluğundaki bireylere aktif şekilde ulaştığını”, bilgi toplamak ve uzun vadeli ilişkilerin zeminini hazırlamak için profesyonel sosyal ağlar, işe alım şirketleri ve danışmanlar kullandığını belirtti.



MI5, Ekim ayında Çinli ajanların sahte iş ilanları oluşturarak İngiliz profesyonelleri bilgi vermeye çekmeye çalıştığını açıklamıştı. Kuruma göre binlerce şüpheli iş ilanı çevrimiçi platformlara yüklenmiş durumda.



MI5 Genel Direktörü Ken McCallum da yaptığı bir konuşmada Çin’in “günlük bir ulusal güvenlik tehdidi” oluşturduğunu vurguladı.