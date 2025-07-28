İngiltere kabinesi Gazze için acil toplanacak

İsrail'in katliamları ve ablukası nedeniyle Gazze'de insani kriz sürerken dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Başbakanlık Ofisi kaynakları, Starmer'ın bu hafta kabine toplantısı düzenleyeceğini ve 1 Eylül'e kadar yaz tatilinde olan bakanların Gazze'deki krizi görüşmek üzere bir araya geleceğini aktardı.



Başbakanlık kaynakları Starmer'ın, Filistin devletini tanıması yönünde artan baskıların ardından kabinesiyle Gazze'deki durumu görüşeceğini vurguladı.



Kaynaklar, İngiliz hükümetinin ilerleyen günlerde Orta Doğu'daki durumun çözümüne yardımcı olmak için atacağı adımları belirleyeceğini de ifade etti.



Başbakan Starmer'ın bugün İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze'deki durumu gündeme getirmesi öngörülüyor.



AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 133'E ÇIKTI

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze'de açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.