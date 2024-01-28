İngiltere, Kızıldeniz'de İHA vurdu

İnsansız hava aracının deniz ticaretinin güvenliği amacıyla Kızıldeniz’de bulunan HMS Diamond savaş gemisini hedef aldığı kaydedilen açıklamada, hava aracının düşürüldüğü, geminin veya personelin zarar görmediği bildirildi.



Açıklamada bu tür saldırıların seyrüsefer özgürlüğünü hedef aldığı ve kabul edilemez olduğu da belirtildi.



ABD ve İngiltere 12 Ocak’ta deniz ticaretini tehdit ettikleri gerekçesiyle Yemen’deki Husilere yönelik hava saldırıları başlatmıştı.

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