İngiltere Kralı 3. Charles, ABD kongresine hitap etti. Beyaz Saray'dan "iki kral" paylaşımı

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresindeki ortak oturuma hitap ederek, 1991 yılında dönemin İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından "35 yıl sonra Kongrede konuşma yapan ikinci İngiliz hükümdarı" olarak kayıtlara geçti.

Konuşmasından önce dakikalarca ayakta alkışlanan Kral Charles , iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine işaret ederek, bugün de ABD ile İngiltere arasındaki güçlü ilişkilerin uluslararası sistemde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİNİN ORTASINDAYIZ”

Kral Charles, "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta ve bu çatışmaların etkisi ülkelerimizin dört bir yanında hissedilmektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası sistemdeki kaosun, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin üzerindeki sorumluluğu artırdığını ve bu iki ülke arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Charles, ABD tarihinden örnekler vererek bu konudaki yaklaşımını örneklendirdi.

Kral Charles, "İki ulusumuzun yüzyıllar boyunca kurduğu ittifak için Amerikan halkına gerçekten minnettarız." diyerek, ABD'nin 250 yıl önce bağımsızlığını kazandığı sürece atıf yaparak bazı konularda anlaşmazlıkları olsa da demokratik olgunluk içinde iki ulus olarak güçlü işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

“1991'DEN DAHA TEHLİKELİ BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ”

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1991'de Kongrede yaptığı konuşmaya atıf yapan Charles, "Bugün, yeni bir çağda yaşıyoruz ancak aynı değerlerimiz hala geçerliliğini koruyor. Bu dönem, 1991 yılında rahmetli annemin bu mecliste bahsettiği dünyadan daha istikrarsız ve daha tehlikeli bir çağdır. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, tek bir ulusun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür." değerlendirmesini yaptı.

Kral Charles, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın kendi kendine ayakta kalamayacağını ve korunması gerektiğini kaydederek, İngiltere'nin NATO kapsamında savunma bütçesini ciddi oranda artırdığını ve Batı ittifakına güçlü katkı sağladığını belirtti.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Konuşmasında Ukrayna'ya da değinen İngiltere Kralı, "Bugün gerçekten de adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı ve onun en cesur halkını korumak amacıyla aynı sarsılmaz kararlılığa ihtiyaç vardır." dedi.

Kral'ın Ukrayna ile ilgili sözleri, Amerikan kamuoyunda, son dönemde Ukrayna'ya destek konusunda muğlak açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'a "ince bir siyasi mesaj" olarak yorumlandı.

NATO, ABD'NİN YANINDAYDI MESAJI

Konuşmasında 11 Eylül saldırılarından sonraki sürece de değinen Kral Charles, o günkü atmosferde İngiltere'nin ve NATO müttefiklerinin ABD'nin yanında olduğunu belirtti.

"11 Eylül'ün hemen ardından, NATO'nun 5. maddeyi ilk kez yürürlüğe koyduğu sırada halklarımızın bir asırdan fazladır yaptığı gibi, omuz omuza bu çağrıya birlikte yanıt verdik." değerlendirmesini yapan Kral Charles, ayrıca bu işbirliğinin Soğuk Savaş, Afganistan savaşı ve sonrasında da sürdüğünü kaydetti.

Kral Charles'ın bu sözleri de üstü kapalı olarak Trump'ın "NATO yanımızda değildi" yönündeki açıklamalarına yanıt olarak değerlendirildi.

"SABANLAR KILIÇLARA DÖNÜŞMESİN"

Konuşmasının bir yerinde, "İşte bu yüzden, bu çalkantılı zamanlarda, birlikte ve uluslararası ortaklarımızla işbirliği içinde sabanların kılıçlara dönüştürülmesini engelleyebilmeyi umut ediyorum ve bunun için dua ediyorum." ifadesini kullanan Kral Charles'ın bu ifadeyle Trump dönemindeki Amerikan dış politikasına yönelik ince bir eleştiri yaptığı yorumları sosyal medyada yer buldu.

ABD ile İngiltere arasında özellikle savunma alanında ciddi işbirlikleri olduğunu anımsatan Kral Charles, bu ortak çabaların uluslararası düzenin güvenliği bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Charles, "Birleşik Krallık ile ABD'nin hikayesi, temelde bir uzlaşma, yenilenme ve olağanüstü bir ortaklık hikayesidir." ifadesini kullanarak, ABD'nin 250. kuruluş yılını tebrik ettiğini söyledi.

Konuşmasını, "250. kuruluş yıl dönümünüzde, ülkelerimizin halklarına ve dünyadaki tüm halklara özverili bir şekilde hizmet sunmak amacıyla birbirimize olan bağlılığımızı yeniden pekiştirelim." sözleriyle tamamlayan Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Kongre üyeleriyle tokalaşarak salondan ayrıldı.



BEYAZ SARAY'DAN “İKİ KRAL” PAYLAŞIMI



Kral'ın konuşması sonrası Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı Charles'ın fotoğrafını "iki kral" diye paylaştı.