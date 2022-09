İngiltere Kralı 3. Charles'a ırkçılık suçlaması

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, annesinin Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde Kraliçe'ye son bir veda etmek kuyruğa giren on binlerce insanlar selamlaşırken siyahi bir adamı es geçmesi tartışma yarattı.



Oğlu Prens William ile birlikte, cenaze kuyruğunda bekleyen insanlar ile tokalaşan 3. Charles, sıra siyahi adama geldiğinde onunla temas kurmadı. Ayrıca, İngiltere Kralı’nın adama başını çevirmesinin ardından ona tekrar baktığı ve yine de elini sıkmadığı görüldü.



Black man, you are on your own . pic.twitter.com/4Ely5WOGnj