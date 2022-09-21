İngiltere Kralı 3. Charles'a ırkçılık suçlaması

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, annesinin Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde Kraliçe'ye son bir veda etmek kuyruğa giren on binlerce insanlar selamlaşırken siyahi bir adamı es geçmesi tartışma yarattı.



Oğlu Prens William ile birlikte, cenaze kuyruğunda bekleyen insanlar ile tokalaşan 3. Charles, sıra siyahi adama geldiğinde onunla temas kurmadı. Ayrıca, İngiltere Kralı’nın adama başını çevirmesinin ardından ona tekrar baktığı ve yine de elini sıkmadığı görüldü.



Black man, you are on your own . pic.twitter.com/4Ely5WOGnj — Obakeng Ramabodu (@RamaboduObakeng) September 19, 2022

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Olay anına dair görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.



Bazıları, 3. Charles’ın kuyruktaki herkesle selamlaşmasının mümkün olmadığını ve bunun yeni kralın dalgınlığına denk gelmiş olabileceğini belirtti. Ayrıca, çeşitli sosyal medya kullanıcıları, 3. Charles’ın farklı siyahi kişilerle tokalaştığı fotoğraflar ve videolar paylaşarak 3. Charles’ın ırkçı olmadığını savundu.



İngiltere Kralı 3. Charles, fotoğrafta siyahi bir kadının taziyesini kabul ederken görülüyor.

Öte yandan, diğer kullanıcılar ise görüntülerde 3. Charles’ın siyahi adama bilerek sırt çevirdiğinin net olduğunu ve bunu bilinçli olarak yaptığını öne sürdü.

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH'İN ÖLÜMÜ

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı önceki gün eşi Prens Philip'in yanına defnedildi. İngilizler Kraliçe'ye veda etmek için kuyruklarda saatlerce bekledi. Cenazeye katılmak üzere gelen dünya liderleri de Kraliçe'nin naaşını ziyaret etti. 2. Elizabeth için, ayrıca ülke çapında saygı duruşunda bulunuldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle, en büyük oğlu Prens Charles, İngiltere Kralı oldu. Dünya 3. Charles'ı Leydi Diana ile mutsuz evliliği ve Camilla Parker ile yaşadığı yasak aşk ile tanıdı.

