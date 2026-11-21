İngiltere Kralı 3. Charles, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye 'ye teşekkür ve destek mektubu gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'a hitaben yazılan mektupta Kral 3. Charles, Antalya'da düzenlenen zirveye katılan herkese desteğini iletti.

Türkiye'nin iklim eylemi için dünyayı bir araya getirdiğini kaydeden Kral Charles , "COP31 için Antalya'da bir araya geldiğiniz bu vesileyle, katılan herkese en içten iyi dileklerimi ve desteğimi özellikle iletmek istedim. Uluslararası toplumu böylesine önemli bir anda bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hükümetine ve Türkiye halkına; Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya Hükümetine minnettarım" ifadelerini kullandı.

Dünyada artan iklim kaynaklı gelişmelere dikkati çeken Kral 3. Charles, "Hepimizin çok iyi bildiği gibi, dünyanın dört bir yanında topluluklar şimdiden şiddetli sıcaklar, seller, kuraklıklar, orman yangınları ve fırtınalarla mücadele ediyor. Yakın zamanda yaşanan olaylar, kimi zaman en trajik biçimde, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit değil, bugün yaşanan ve giderek büyüyen bir gerçeklik olduğunu bize hatırlattı" dedi.

"ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA İHTİYAÇ VAR"

Enerjiye erişimde yaşanan jeopolitik gelişmelere değinen Kral Charles, yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyacı şu sözlerle aktardı:

"Fosil yakıt piyasalarındaki aksaklıklar; yenilenebilir enerji yoluyla enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının artırılmasına, rejeneratif tarım ve tarımsal ormancılık sistemleri yoluyla da gıda üretiminde kimyasal gübrelere bağımlılığın azaltılmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu."

50 yılı aşkın süredir iklim değişikliği ile doğa tahribatının birbirine bağlı tehditlerine ve bunların geçim kaynakları ile topluluklar üzerindeki etkisine işaret eden Kral Charles, harekete geçme ihtiyacının hiç bu kadar açık ve acil olmadığını belirtti.

Kral Charles, mektubunda şunları kaydetti:

"Bir derecenin her kesri önemlidir; bu nedenle Başkanlığın daha önce verilmiş taahhütleri somut eyleme dönüştürme kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum. Petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030'a kadar acilen giderilmesi, yakın vadeli ısınmayı yavaşlatmak için mevcut en hızlı fırsatlar arasındadır; bu, fosil yakıtlardan uzaklaşmayla birlikte atılması gereken temel bir adımdır."

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİ YAPMAYI SEÇTİKLERİMİZLE YARGILAYACAKTIR"

"Yine de umut için bazı nedenler var" diyen Kral Charles, bu yıl Londra İklim Eylemi Haftası'nda iddiayı somut değişime dönüştüren pek çok insanı görmenin ve Antigua ve Barbuda'daki Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı'nın kendisine cesaret verdiğini aktardı.

Kral Charles, liderlerin iklim değişikliğine karşı acil ve ortak eyleme, doğal dünyayı korumaya ve en kırılgan toplulukların dayanıklılığını artırmaya dair taahhütlerini yenilemesinin kendisini yüreklendirdiğini ifade etti.

Tüm ülke liderlerine ortak irade çağrısı yapan Kral 3. Charles, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Dünya COP31 için bir araya gelirken, aynı ortaklık ve ortak amaç ruhunun, gezegenimizin ve gelecek kuşakların acilen ihtiyaç duyduğu ortak eyleme ilham vermesini umut ediyorum. Bu nedenle sizi ve Antalya'da size katılan herkesi, bu ana yalnızca iddiayla değil, bu iddiayı eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılık vermeye çağırıyorum. COP31'in mirası bu olmalıdır. Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır."