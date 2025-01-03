İngiltere Kralı Charles, Suriye'ye bağış yaptı

Kral Charles, destekçisi olduğu Uluslararası Kurtarma Komitesi Birleşik Krallık'a (IRC UK), acil durum barınaklarındaki ailelere 2 bin 400 hijyen kiti dağıtmak ve psikolojik yardım sağlamak da dahil olmak üzere bir dizi hizmet için miktarı açıklanmayan bir bağışta bulundu.



Suriyeliler, Esad'ın devrilmesinin ardından geleceğe umutla bakıyor. Ancak Uluslararası Kurtarma Komitesi, ülkenin 2025 Acil Durum İzleme Listesi'nde dördüncü sırada yer aldığını ve son siyasi gelişmelere rağmen derin insani ihtiyaçlarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

"KATKISI KARARLILIĞINI GÖSTERİYOR"



Uluslararası Kurtarma Komitesi İngiltere'nin genel müdür vekili Khusbu Patel, "2021'den bu yana Uluslararası Kurtarma Komitesi Birleşik Krallık'ın destekçisi olan Majestelerinin katkısı, acil küresel zorlukların ele alınmasına ve insani krizlerden etkilenenlerin hayatta kalması, iyileşmesi ve hayatlarını yeniden inşa etmesini sağlamaya derin kararlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Bayram dönemi öncesinde Kral Charles, bu Noel'de Suriye için dua edeceğini söylemişti.

Kral, açıklamasını zulüm gören Hıristiyanlara yönelik bir hayır kurumunu destekleyen Katoliklerle bir araya geldiğinde yapmıştı.