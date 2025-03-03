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İngiltere Kralı Charles, Ukrayna Lideri Zelenski ile görüştü

İngiltere Kralı 3. Charles, Ukrayna konulu zirve kapsamında başkent Londra'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabul etti.

İngiltere Kralı Charles, Ukrayna Lideri Zelenski ile görüştü

Kraliyet Ailesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, 'ın bu akşam Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Zelenski'nin Kral Charles tarafından sıcak şekilde karşılandığı ve toplantının 1 saatten az sürdüğü bilgisi edinildi.

Ukraynalı lider Zelenski, Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılan Ukrayna konulu zirveye katılmıştı.

KRAL CHARLES, TRUMP'I İNGİLTERE'YE DAVET ETTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Şubat'ta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette, Kral Charles tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu Başkan'a iletmişti.

Trump ise aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

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