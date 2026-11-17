Ülkenin kuzeybatısında bulunan Lancashire bölgesindeki Preston kentini ziyaret eden Kral 3. Charles, sosyal medya fenomeni olan 31 yaşındaki Jacob ve 24 yaşındaki Harley Nelson kardeşlerin işlettiği SpudBros kumpir karavanında işletmecilerle keyifli bir sohbet yaptı.



EN SEVDİĞİ KUMPİR MALZEMELERİ PEYNİR VE FASÜLYEYMİŞ



"Günaydın" diyerek yaklaştığı kardeşlere, büfeleriyle ilgili çok şey duyduğunu söyleyen Kral 3. Charles, kumpiri sevip sevmediği sorulunca "Tabii ki severim." yanıtını verdi. En sevdiği kumpir malzemeleri sorulduğunda ise, hepsini çok sevdiğini ancak favorisinin peynir ve fasulye olduğunu söyledi.

“KUMPİR YERSEM HAYATTA KALAMAM”



TikTok'ta 4 milyondan, Instagram'da ise 1 milyondan fazla takipçileri bulunan Nelson kardeşlerin öğle yemeği olarak yaptığı kumpir teklifini esprili bir şekilde geri çeviren Kral Charles , "Onu yersem hayatta kalamam. Uyur giderim." dedi.

Kral 3. Charles, futbol hakkında da bir süre sohbet ettiği kardeşlerin, torunlarına götürmesi için uzattığı el örgüsü oyuncak patatesi ise geri çevirmedi.

Yerel futbol takımı Preston North End'in imzalı forması da hediye edilen Kral, büfeden ayrılırken, "Patatesin içine koyduğunuz o farklı şeyler harika." diyerek kardeşlerin mutfağını övdü.