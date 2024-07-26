İngiltere, Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itirazını geri çekti

İngiliz basınındaki haberlere göre, Starmer liderliğindeki yeni hükümet, önceki hükümetin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararına itirazını takip etmeyecek
Hükümetin kararının, UCM'nin Netanyahu'ya karşı açtığı davaya ne bir itiraz ne de bir onay olduğunu vurgulayan Sözcü, "Hükümet, hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına güçlü şekilde inanmaktadır" ifadesini kullandı.
Sözcü, mahkemenin bağımsız kararlar vermesi gerektiğini kaydetti.
Starmer, mayısta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkeme, zamanı gelince kararını verebilmeli. Mahkemeyi ve uluslararası hukuku destekliyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
İNGİLTERE'NİN GİRİŞİMİ ELEŞTİRİLMİŞTİ
İngiltere, 10 Haziran'da "Filistin'in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda, UCM'nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağı" konusunda yazılı beyanla gözlemlerini sunma talebinde bulunmuştu.
UCM Ön İnceleme Dairesi, 27 Haziran'daki kararında, İngiltere'nin talebini kabul ederek, 12 Temmuz'a kadar yazılı görüşlerini sunması talimatını vermişti.
UCM, İngiltere'nin yanı sıra UCM'ye görüş sunmak için izin isteyenlerin taleplerinin, 12 Temmuz'a kadar sunulması gerektiğini belirtmişti.
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