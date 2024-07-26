İngiltere, Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itirazını geri çekti

İngiliz basınındaki haberlere göre, Starmer liderliğindeki yeni hükümet, önceki hükümetin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ hakkında yakalama kararına itirazını takip etmeyecek

Hükümetin kararının, UCM'nin Netanyahu'ya karşı açtığı davaya ne bir itiraz ne de bir onay olduğunu vurgulayan Sözcü, "Hükümet, hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına güçlü şekilde inanmaktadır" ifadesini kullandı.



Sözcü, mahkemenin bağımsız kararlar vermesi gerektiğini kaydetti.



Starmer, mayısta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkeme, zamanı gelince kararını verebilmeli. Mahkemeyi ve uluslararası hukuku destekliyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.