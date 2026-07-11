İngiltere okullarını aşırı sıcak vurdu. Termometre 40 dereceyi gösterdi, çocuklar "anne" diye ağladı
11.07.2026 10:53
Öğrenciler ve personelde sıcak çarpması, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar görüldü.
İngiltere'de etkisini artıran sıcak hava dalgaları okulları da vurdu. Bazı sınıflarda sıcaklık 40 dereceyi aşarken, öğrencilerde sıcak çarpması, mide bulantısı ve baş ağrısı görüldü.
Son haftalarda İngiltere'yi üst üste iki kez vuran aşırı sıcaklarla bazı okullarda termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Aşırı sıcakların etkisi, öğretmenlerin sınıftaki öğrencilerle başa çıkmakta zorlanmasına neden oldu.
MİDE BULANTISI VE BAŞ AĞRISI GÖRÜLDÜ
Öğrenciler ve personelde sıcak çarpması, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar görüldü.
Öğretmenler, çocukların güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Yerde yatan küçük öğrencilerin üzeri ıslak kağıt havlularla örtüldü, daha büyük öğrencilerin ise sıralarının altına içine ayaklarını sokabilecekleri su dolu tepsiler yerleştirildi.
Okul personeli, en sıcak günlerde eğitimin neredeyse imkansız olduğunu, öğrencilerin davranışlarının ve dikkatlerinin hızla bozulduğunu söylüyor.
ÖĞRETMENLER EVDEN VANTİLATÖR GÖTÜRÜYOR
Bazı öğretmen ve öğrencilerin bayıldığı, bazı öğretmenlerin ise serinleyebilmek için evden vantilatör ve güneşlik getirdiği aktarıldı.
Okulda bulunan herkesin su şişeleriyle yerde yattığını söyleyen öğretmen, "Herkes terliyor, inliyor ve yorgun hissediyordu, baş ağrısı ve mide bulantısından şikayet ediyorlardı." dedi.
İngiltere'de okularda öğrencileri serinletmek için çeşitli yöntemler uygulanıyor.
OKUL BİNALARI DAHA ÇOK ISINIYOR
Pek çok okul binası, yeterli gölgeye sahip olmaması ve çok fazla cam cepheye sahip olması nedeniyle sıcaklarla başa çıkmakta yetersiz kalıyor.
Binalar genellikle eski ve yalıtımı yetersiz. Oyun alanlarındaki yapay çim veya beton, sıcağın etkisini daha da artırırken, birçok okulda klima bulunmuyor.
“TÜM OKULLARA 25 YIL İÇİNDE KLİMA TAKILMALI”
Mayıs ayında hükümetin iklim danışmanları, 25 yıl içinde tüm okullara klima takılması gerektiğini ve ülkenin "artık var olmayan bir iklim için inşa edildiğini" söylemişti.
Bir öğretmen, "Kimse binaları nasıl soğutacağını bilmiyor gibi görünüyor. Binanın yapısında değişiklikler yapılması ve oyun alanının sıcak ve geniş alanına ağaç dikilmesi gerekiyor." dedi.
AVRUPA'NIN EN SICAK YAZI
Fosil yakıt kaynaklı iklim krizi hızlanırken, bu yıl Batı Avrupa tarihindeki en sıcak Haziran ayını yaşadı.
İngiltere bu hafta yılın üçüncü sıcak hava dalgasını yaşadı ve sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükseldi. Mevcut yüksek sıcaklıkların 10 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Karadaki bunaltıcı sıcağa, uzmanların bazı türler için "kitlesel ölüme" neden olabileceği konusunda uyardığı yüksek küresel okyanus sıcaklıkları da eşlik ediyor.
OKULLAR KAPANDI, İNGİLTERE REKOR KIRDI
Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının zirve noktasında İngiltere ve Galler'de binden fazla okul tamamen veya kısmen kapandı.
Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, İngiltere'deki okulların beşte birinde ders yapılmadı. Uzmanlar, bu kadar çok okulun kapatılmasının tüm toplumu ve ekonomiyi baskı altına aldığını söylüyor.
Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının ekonomik maliyetinin 100 milyon ile 200 milyon sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor.