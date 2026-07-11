İngiltere okullarını aşırı sıcak vurdu. Termometre 40 dereceyi gösterdi, çocuklar "anne" diye ağladı

Son haftalarda İngiltere 'yi üst üste iki kez vuran aşırı sıcaklarla bazı okullarda termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Aşırı sıcakların etkisi, öğretmenlerin sınıftaki öğrencilerle başa çıkmakta zorlanmasına neden oldu.

MİDE BULANTISI VE BAŞ AĞRISI GÖRÜLDÜ

Öğrenciler ve personelde sıcak çarpması, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar görüldü.

Öğretmenler, çocukların güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Yerde yatan küçük öğrencilerin üzeri ıslak kağıt havlularla örtüldü, daha büyük öğrencilerin ise sıralarının altına içine ayaklarını sokabilecekleri su dolu tepsiler yerleştirildi.

Okul personeli, en sıcak günlerde eğitimin neredeyse imkansız olduğunu, öğrencilerin davranışlarının ve dikkatlerinin hızla bozulduğunu söylüyor.

ÖĞRETMENLER EVDEN VANTİLATÖR GÖTÜRÜYOR

Bazı öğretmen ve öğrencilerin bayıldığı, bazı öğretmenlerin ise serinleyebilmek için evden vantilatör ve güneşlik getirdiği aktarıldı.

Okulda bulunan herkesin su şişeleriyle yerde yattığını söyleyen öğretmen, "Herkes terliyor, inliyor ve yorgun hissediyordu, baş ağrısı ve mide bulantısından şikayet ediyorlardı." dedi.