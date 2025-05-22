İngiltere ordusundan yeni savaş stratejisi: 20-40-40

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, İngiltere ordusunun savaştan “alınan derslere” dayanarak yeni bir askeri strateji geliştirdiği ifade edildi. Kısaca “20-40-40” olarak adlandırılan stratejiye göre, “reaper” ve “kamikaze” insansız hava araçlarının (İHA) İngiltere ordusunda daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.



The Times gazetesinin özel haberine göre, söz konusu plan kapsamında, “düşmana” karşı çok sayıda İHA fırlatıldıktan sonra tanklar, zırhlı araçlar ve saldırı helikopterleri savaş alanına sürülecek. Planın asker ölümlerinin azaltılmasını da öngördüğü belirtildi.



20-40-40 NEDİR?



Yeni bir savaş tarzını ortaya koyan plan hakkında konuşan bir İngiltere Savunma Bakanlığı kaynağı, “Bu, var olan eski ağır metalleri yenileri ile eşlemek ve orduyu daha ölümcül kılmakla alakalı” diye konuştu.



Söz konusu “20-40-40” planına göre, tank gibi pahalı ve ağır ekipmanlar, İngiltere’nin savaş kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturacak. Bunlar, savaşın daha ileri bir aşamasına geçilene kadar cephe hattından uzağa konuşlandırılacak.



Plana göre, "Challenger 3" tanklarındaki askerler, kamikaze İHA’larını kullanacak, diğerleri ise “düşmana” karşı uzun menzilli güdümlü füzeleri fırlatacak. Temas halinde infilak eden İHA’lar ve toplar gibi “tek kullanımlık” ekipmanlar, savaş kapasitesinin yüzde 40’ını oluşturacak.



“MQ-9 Reaper” gibi tekrar kullanılabilen, genellikle daha maliyetli ancak daha dayanıklı olan keşif ve saldırı İHA’ları ise geri kalan yüzde 40’ı oluşturacak.



“UKRAYNA SAVAŞINDAN DERS ALINDI”



İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat birimine göre, Rusya savaş alanında ağır zırhlılar yerine motosikletleri kullanmaya başladı çünkü Ukraynalılar İHA’lar ile birlikte “çok etkili” bir hale geldi.

Ukrayna’nın eski savunma bakanlarından Andriy Zagorodnyuk da The Times’a yaptığı açıklamada, Rusya ile olan ilk 10-30 kilometrelik cephe hattının “tamamen şeffaf olduğunu ve her iki tarafta da İHA’lar tarafından kontrol edildiğini” söyledi.



Gazetenin değerlendirmesine göre, İngiltere’nin yeni stratejik planı, Ukrayna’daki savaşa ve oradan çıkarılan derslere dayanılarak şekillendirilmişti.

