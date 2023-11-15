İngiltere Parlamentosu'ndan Gazze'de ateşkese bir kez daha ret

ANA MUHALEFET PARTİSİNİN ÖNERGESİ DE KABUL EDİLMEDİ



Öte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan, ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu.



İşçi Partisi'nin önergesi de milletvekillerinin 183'e karşı 290 oyuyla reddedildi.



Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetti.