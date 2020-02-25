İngiltere PKK'ya yasak kararını genişletiyor

Açıklama İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İki aşırı sağcı gurubun terör örgütleri listesine alınması ve PKK'nın diğer adlarının da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentoya sunuldu.



Yeni yasak kapsamında PKK'ya yönelik karar TAK ve HPG adlarını içine alacak şekilde düzenlenecek.



İngiltere'de yasaklı örgütlere destek verenler, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.



ABD, TAK'ı "PKK'nın uzantısı" kabul ederken, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.