İngiltere: Putin Ukrayna’da referandum yapılan 4 bölgenin ilhakını 30 Eylül’de duyuracak

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da Rus kontrolü altında bulunan bölgelerin ilhakını 30 Eylül'de yapacağı parlamento konuşmasında duyuracağını öne sürdü. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da yapılan referandumlar bugün sona eriyor.

İngiltere: Putin Ukrayna’da referandum yapılan 4 bölgenin ilhakını 30 Eylül’de duyuracak

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Ukrayna'da, 'nın elinde bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, 23 Eylül'de başlayan "Rusya'ya katılma referandumu" bugün sona eriyor. 

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.

Kremlin'den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılacağını duyurmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

İngiltere: Putin Ukrayna’da referandum yapılan 4 bölgenin ilhakını 30 Eylül’de duyuracak - 1 Rusya'nın kontrolünde bulunan bölgelerin son durumu.

"HALKIN DESTEĞİNİ ARTIRACAK"

Bakanlık, şu anda bu topraklarda devam eden referandumların 27 Eylül'de sonuçlanması planlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Rusya liderleri herhangi bir ilhak duyurusunun, özel askeri operasyonun başarısının bir kanıtı olarak görüleceğini ve çatışmaya verilen yurtsever desteği pekiştireceğini umuyor" denildi.

Öte yandan, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. 

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